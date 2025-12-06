Garcia nakon Dinama: ‘Igrali smo skoro do sutra’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Dinamo i Hajduk remizirali su na Maksimiru rezultatom 1:1. Michele Šego zabio je za vodstvo Hajduka, a onda je u 102. minuti Arber Hoxha zabio za izjednačenje u Zagrebu. Nakon dramatičnog remija pred novinare je stao Gonzalo Garcia.

“Osvojiti bod nije lijepo. Trebali smo pobijediti. Igrali smo skoro do sutra. Nikad nisam vidio ovoliki produžetak. Kad gledate cijelu utakmicu, možda je ovo i dobar rezultat. Igrali smo najbolje što smo mogli. Mislim da smo radili ono što smo htjeli. Silić je imao dvije sjajne obrane. Branio je sjajno. Sve je bolji. Imamo još jednu utakmicu u Zagrebu do kraja polusezone. Moramo doći s duhom koji smo imali u drugom poluvremenu”, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.