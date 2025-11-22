Garcia nakon debakla na Rujevici: ‘Da to kažem zvučao bih kao idiot’

Podijeli :

Robert Matić / HNK Hajduk

Hajduk je u 14. kolu doživio težak poraz na Rujevici. Aktualni prvak Rijeka slavio je s visokih 5:0 te je nanio najvećim poraz Hajduku u Jadranskom derbiju. Splićani su i dalje prvi na tablici s jednim bodom više od Dinama, a nakon ovog teškog poraza izjavu je dao trener Hajduka Gonzalo Garcia.

“Ne želim reći da smo bili dobri jer bih zvučao kao idiot, ali moram reći da nismo stalno bili loši. Oni su imali sjajan dan, što su pucali, to su zabili, bili su jako efikasni. U drugom poluvremenu smo radili neke male pogreške koje su oni kažnjavali. Ovo je utakmica u kojoj si to ne smiješ dozvoliti jer te protivnik ubije.

Ne želim sada previše pričati, bilo je puno vjetra prema našem golu, pokušali smo igrati po golu, ali svaki centaršut je bilo teško braniti. Radili smo greške, a oni su ih iskorištavali, to je to. Mislim da nije bio problem u tome što su promijenili sustav, dečki znaju što moraju raditi u takvim situacijama. Ako pogledate prvo poluvrijeme, vidjet ćete da nismo bili loši u izlascima iz obrane i dolascima u njihovu trećinu, ali nismo uspjeli ništa napraviti kad bi došli tamo.”