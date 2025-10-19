Garcia najavio iznenađenje za utakmicu u Puli, ovo je potencijalni sastav Hajduka

Hajdukov trener Gonzalo Garcia najavio je iznenađenje za ovu utakmicu. Nagađa se da bi to mogao biti povratak na četvoricu u zadnjoj liniji nakon što je u posljednjim utakmicama igrao u 3-5-2 sustavu.

Na golu, jasno, ne bi trebalo biti promjena, pa će tu započeti Ivušić. Od prve minute bi na desnom boku trebao zaigrati talentirani Luka Hodak. Lijevo bi, doznaje Dalmatinski portal, trebao početi Dario Melnjak. Stoperski par bi trebali činiti Šarlija i Gonzalez.

U veznom redu par bi trebali biti Hugo Guillamon i Adrion Pajaziti.

Krila bi trebala biti rezervirana za Antu Rebića i Ikera Almenu, a Livaju bi u napadu trebao zamijeniti Rokas Pukštas.