Garcia: Livajino isključenje je rubno. Marka respektiram, zna što mislim o njemu

Luka Kolanović via Guliver Images

Trener Hajduka Gonzalo Garcia bio je zadovoljan nakon pobjede protiv Vukovara 2:1.

Bijeli na zimsku pauzu idu kao drugoplasirana momčad lige s bodom manje od Dinama. Sadržajnu utakmicu na Poljudu ovako je vidio trener Hajduka Gonzalo Garcia:

“Mislim da smo igrali vrlo dobro. U prvom poluvremenu smo kontrolirali, stvorili dosta šansi. Imali smo dosta situacija, kreirali smo dovoljno šansi da zabijemo nekoliko pogodaka. Kreirali smo dobro iz zadnje linije, nedostajao nam je zadnji pas ili je vratar obranio”, rekao je Garcia koji se osvrnuo na čak tri crvena kartona na utakmici.

“Ne znam je li Rebićevo isključenje opravdano, moram pogledati. Livajino isključenje je rubno.”

Malo pomnije je nastavio o Livaji.

“Respektiram ga, zna što mislim o njemu. Očekujem dosta od njega. Imamo dobar odnos. Vrlo sam sretan što je zabio danas. Vjerujem u njega, a moje odluke su uvijek u korist momčadi. Pričam s njim, nekad više, nekad manje. Ne postoji igrač koji je sretan kada ne igra. Njegov gol plod je odlične akcije.”

Otkrio je i kakav je plan za pauzu.

“Ne znam što će biti. Teško je raditi plan. Nismo u situaciji da možemo napraviti plan i striktno ga se držati. Vraćamo se na osnove kao kad je počela sezona. Puno smo igrača promijenili od početka sezone. Moramo opet pronaći što je najbolje za nas, adaptirati se, implementirati nove ideje.”