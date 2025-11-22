Garcia: ‘Livaja nije igrao jer ga je bolio trbuh’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr via Guliver

Hajduk je u 14. kolu doživio težak poraz na Rujevici. Aktualni prvak Rijeka slavio je s visokih 5:0 te je nanio najvećim poraz Hajduku u Jadranskom derbiju. Splićani su i dalje prvi na tablici s jednim bodom više od Dinama, a nakon ovog teškog poraza na konferenciji za medije se oglasio i Gonzalo Garcia.

Gonzalo Garcia počeo je svoj komentar nakon poraza uz cinizam.

“Kada izgubiš 5-0 i ideš nešto analizirati, onda si vjerojatno idiot. Kažnjeni smo na početku, poslije smo imali šanse, ali nismo zabili. Svaki put kada smo pogriješili, bili smo žestoko kažnjeni. Ovo je tipičan dan kada ti sve što napraviš krene u pogrešnom smjeru. Teška večer za nas”poručio je Garcia, a potom dodao:

“U prvom dijelu smo morali igrati protiv vjetra, a svaki centaršut je bio težak. Napravili smo neke pogreške, a Rijeka je to iskoristila.”

Slijedi težak raspored.

“Varaždin je težak, neugodan protivnik. Moramo nastaviti igrati kao što smo do sada iz tjedna u tjedan, da budemo zajedno i borimo se”.

Garcia je dobio pitanje o Marku Livaji.