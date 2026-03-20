Garcia: Livaja kaže da predugo nije igrao zbog ozljede? Neću reći što se dogodilo

Robert Matić, Miro Gabela hajduk.hr / Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Trener nogometaša Hajduka Gonzalo Garcia obratio se novinarima pred gostovanje u Osijeku protiv Vukovara u 27. kolu SHNL-a. Utakmica se igra u subotu u 15 sati.Kako komentirate Livajinu izjavu? Rekao je da drugačije gledate nogomet – je li zato bio na klupi?

“Od igrača očekujem da na terenu ispunjavaju zahtjeve koje postavim. Odluke o sastavu donosim na temelju onoga što vidim na treninzima, na utakmicama i kroz njihov odnos prema momčadi. Želim da igramo nogomet kakav smo prikazivali protiv Istre i u mnogim ranijim utakmicama – ofenzivno, s pritiskom i inicijativom. To je moj nogomet i smatram da smo ga od početka jasno pokazivali. Ne vodim se time što pojedini igrači osobno preferiraju.”

Rekao je i da je zbog ozljede izbivao gotovo dva mjeseca, a ne dva tjedna?

“Ne bih ulazio u detalje. Točno znam što se događalo iz dana u dan i imam jasnu sliku tog razdoblja. Sjećam se svega, ali neću to iznositi u javnost. U jednom trenutku nisam imao potpuni uvid, no kasnije sam shvatio kontekst situacije. Mogu samo reći da vrlo dobro pratim stanje svih ozlijeđenih igrača.”

Na popisu izbornika SAD-a nema Pukštasa – jeste li razočarani?

“Pukštas je ove sezone napravio značajan iskorak i bio vrlo važan za našu momčad. Vidljiv je njegov napredak i vjerujem da je sve bliže reprezentativnoj razini. Ipak, treba uzeti u obzir konkurenciju – američka reprezentacija ima velik broj kvalitetnih igrača iz vrhunskih klubova. Smatram da Pukštas ima potencijal i kvalitete za reprezentaciju i siguran sam da je pod budnim okom izbornika.”