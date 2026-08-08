Garcia: Koliko znam, klub nije u kontaktu sa Selahijem. Ne žalim što smo pustili Krovinovića i Huga

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajdukov trener Gonzalo Garcia stao je pred novinare uoči utakmice 2. kola SHNL-a u Splitu protiv Istre 1961.

Vremena za radost nakon pobjede 5:2 u Vilniusu kod Žalgirisa – kojom se Hajduk sasvim približio mjestu u playoffu Konferencijske lige – nije bilo.

Samo tri dana kasnije slijedi novi izazov. Mlada, poletna Istra 1961 stiže na Poljud u nedjelju od 21 sat. Puljani su u prvom kolu poraženi doma od Lokomotive iako po prikazanom nisu to zaslužili (3:2), dok je i Hajduk pao u Varaždinu, 2:1.

“Čudne su te priče o atmosferi i stanju u svlačionici. Nama je najveći problem bilo što smo imali puno gostovanja zaredom i putovanja su nas iscrpila. Ja sam bio umoran, a ja samo putujem s ekipom, ne treniram i ne igram. Uništilo nas je to. Sr**e je kad imate 72 sata između utakmica i 20 sati provedete na putu. Sada je sve ok, igrači su dobro i fizički su se oporavili”, rekao je Garcia u uvodu konferencije za medije.

“Svaka utakmica je posebna i svaku pripremamo sukladno onome što mislimo da je za nju najbolje. Mislim da smo bili dobri s tri nazad, ali imali smo utakmice u kojima smo u toj formaciji imali i problema. Bitno je da igrači na terenu osjete što je najbolje za njih.”

Garcia je prokomentirao odlaske veznjaka Filipa Krovinovića i Huga Guillamona.

“Tražimo takve igrače na tržištu. Imamo Niku Sigura koji može to odigrati, ali ne žalim što smo ih pustili. Ima više razloga zbog kojih smo odlučili da neki igrači moraju otići. Mislim da moramo biti momčad s više intenziteta, brzine i trke.”

Je li Lindon Selahi jedna od opcija?

“Treba nam takav igrač, mora biti defenzivno jak i mora moći diktirati ritam utakmice. Tada smo mi najbolji. Poznajem Lindona, igrao je kod mene u Twenteu, ali koliko ja znam, klub nije u kontaktu s njim. Ali da, treba nam igrač takvih karakteristika.”

Kakvo je stanje s Alecom Van Hoorenbeeckom koji je utakmicu u Vilniusu napustio početkom drugog poluvremena.

“Aleca smo izveli iz predostrožnosti, ali sve je ok. Nije ozlijeđen, samo je osjetio nelagodu, znam da su igrači umorni. Imali smo jako težak tjedan zbog puno gostovanja, ubilo nas je to. Nisam htio da neki igrači koji su na rubu akumuliraju dodatni umor.”

A što je s Marinom Skelinom?

“Skelin ima veliku budućnost u ovom klubu, ali mislim da njemu treba kontinuitet. Ja sam mu to prošle sezone htio dati ovdje, ali nisam uspio zbog ozljeda. Sada mislim da mora promijeniti okruženje jer puno oscilira i nosi se s velikim pritiskom. Treba mu mjesto gdje će steći rutinu, a onda bi sljedeće sezone mogao biti novi igrač koji je spreman biti igrač za Hajduk.”



Kakva je Istra, vaš bivši klub?

“Nisu imali sreće u prvoj utakmici. Gledao sam Istru većinom u avionu, a gledao sam nešto i prije, jako mi se sviđa što rade. Igraju puno bolje nego što su ranije igrali. Kompaktniji su nego prije. S loptom i bez lopte su bolji, imaju jasnu ideju kako žele igrati. Sviđa mi se što rade. Uživao sam gledajući njihove utakmice. Doveli su neke jako dobre igrače u prvu ekipu, jednog veznjaka se sjećam jer sam ga i ja priključio treninzima dok sam bio u klubu. Mislim da će imati dobru sezonu, ako budu imali više sreće.”