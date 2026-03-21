‘Garcia je pokazao na Livaji da nije kompletan. Bez Livaje Hajduk ne može napraviti rezultat’

Robert Matić / Hajduk.hr

U posljednje vrijeme spominju se trzavice u odnosu Marka Livaje i Gonzala Garcije...

Trener i jedna od najvećih zvijezda Bijelih nemaju iste poglede na nogomet, što je nedavno izjavila i Livaja, pa je češće bio na klupi nego na terenu. Takav odnos prokomentirao je i Marko Lozo, koji je svojevremeno radio i u drugoj momčadi Hajduka.

U emisiji Sport nedjeljom, Lozo je dao jako zanimljivu izjavu vezanu za odnos spomenutog dvojca.

“Ja cijenim Garciju, što se tiče stručnosti. Međutim, da bi bio trener, moraš biti kompletan u svim drugim stvarima. Na Livaji je pokazao da nije kompletan. Iz razloga što je Livaja prva ekstra-klasa što se dogodila Hajduku. I Hajduk ako ne bude imao Marka Livaju, ne bude nikad ostvario dobar rezultat. On je trebao pridobiti Livaju uz sebe, da razvija druge igrače”, rekao je Lozo.