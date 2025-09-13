Garcia: Izgubili smo, ali nije katastrofa

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Nogometaši Hajduka nisu odigrali najbolju utakmicu u Varaždinu.

Splićani su već nakon osam minuta gubili 2:0, što se na kraju pokazalo kao konačnim rezultatom. Time je Hajduk doživio prvi poraz u prvenstvu, a ovako je igru svojih igrača u Varaždinu vidio trener splitske ekipe Gonzalo Garcia:

“Težak poraz. Dobro smo krenuli, pronalazili smo prostore protiv Varaždina, jako dobro organizirane ekipe, i pritiskali ih. Ponavljali smo pogreške u posjedu i danas su nas kaznili. Pokušavali smo, ali bilo je teško protiv ekipe koja se dobro brani. Da smo zabili jedan, možda bi situacija bila drugačija.”

Na poluvremenu je napravio dvije izmjene.

“Da, ali mislim da smo u prvom poluvremenu bili podjednaki. Na lopti smo bili OK, ali nismo igrali disciplinirano. Htjeli smo nešto napraviti, ali nismo doveli igrače u pozicije. Dobra smo momčad. U prvom poluvremenu su imali tri situacije, u dvije su nas kaznili. Izgubili smo, ali ne mogu reći da je to bila katastrofa.”

Komentirao je i novopridošle španjolske igrače.

“Trude se. Imamo puno novih igrača. Moraju naučiti neke stvari potrebne za igru. Fizički trebaju postati bolji. To je normalan proces, treba im vremena za privikavanje.”

Idući vikend Hajduk na Poljudu dočekuje Dinamo.

“Moramo igrati kako smo igrali u prvim utakmicama. Danas smo radili iste pogreške kao i u prošlim utakmicama, samo što su nas sada kaznili. Bit će teško protiv Dinama, kao i protiv Varaždina.”