Garcia ipak radi promjenu, Livaja u prvih 11 protiv Lokomotive?

Robert Matić / HNK Hajduk Split

Hajduk će u 26. kolu HNL-a na Poljudu ugostiti Lokomotivu od 15 sati.

Čini se kako će trener Hajduka za okršaj s Lokomotivom napraviti promjenu. Kako donosi Dalmatinski portal, španjolski strateg odlučio je u prvi sastav vratiti kapetana Marka Livaju. U porazima od Dinama i Rijeke Livaja je počeo s klupe, a posljednji put je startao u remiju s Varaždinom 28. veljače.

Livaja je započeo nikad manje utakmica za Hajduk. Ove je sezone u ligi počeo svega 10 utakmica, odnosno tek 40 posto svih mogućih. U sezonama prije toga redom je startao u 35, 24, 33 i opet 33 utakmice.

Livaja je u 193 utakmice za Hajduk zabio čak 99 golova i podijelio 47 asistencija.