Garcia: HNL je jako spor, u Europi je to drugi sport

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Hajduk je u Velikoj Gorici slavio protiv domaćina 2:1 u posljednjoj utakmici 3. kola SHNL-a i tako stigao do prve pobjede u novoj sezoni. Splićani su poveli već u 3. minuti kada je Michele Šego pogodio za 1:0. Gorica je do izjednačenja stigla iz kaznenog udarca, a Bruno Bogojević bio je precizan u 78. minuti. Ipak, Hajduk je do pobjede stigao u završnici susreta. Marko Livaja zabio je u 87. minuti i donio svojoj momčadi sva tri boda.

Nakon utakmice susret je komentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia, koji se osvrnuo na zahtjevan raspored i igru svoje momčadi.

“Vrlo teška utakmica. Nije lako igrati svako tri dana. Vidjeli ste i po drugoj utakmici danas u SHNL-u. Vratili smo se nakon 1:1, ponosan sam na sve što igrači rade. U teškim okolnostima rade odlično, borit ćemo se da napravimo dobre stvari u Europi što je za nas glavni cilj”, rekao je Garcia.

Prokomentirao je i situaciju s Lukom Acapandijem, kojeg je zamijenio tijekom utakmice.

“Nismo željeli riskirati s njim. Nije se dogodilo ništa važno. Luka je ušao u igru.”

Garcia je zatim dobio pitanje kako će Hajduk nadoknaditi eventualni odlazak Rokasa Pukštasa.

“Sretan sam jer Rokas napreduje. Još ima prostora za napredak. Ako ode, imamo druge igrače. Mlačić je otišao isto, ali najvažnija je momčad. Rokas je važan za nas, ali mi ćemo nastaviti dalje.”

Hajduk je protiv Gorice izgledao osjetno manje intenzivno nego u europskom dvoboju sa Žalgirisom, pa je Garcia objasnio koliko je na to utjecao gust raspored.

“Igrali smo prije 72 sata. Držati visok ritam u svakoj utakmici u ovom ritmu nije lako. Ovisi to i o protivniku. Kontrolirali smo utakmicu kod 1:0, čekali priliku za 2:0.”

Trener Hajduka osvrnuo se i na Marka Livaju i Michele Šegu, strijelce u Velikoj Gorici, te na mogućnost njihove zajedničke upotrebe.

“Livaja je zabio gol, Šego isto. Imamo sreću da ih imamo obojicu, iako su različiti. Ovisno o utakmici može igrati jedan ili drugi.”

Na pitanje tko bi trebao predvoditi napad Hajduka protiv Rakowa – Livaja ili Šego – Garcia nije želio otkriti svoje planove.

“Što vi mislite? Liga je spora, nema tempa, puno je drukčije nego u Europi. U Europi je to drugi sport. Igrat će oni za koje mislimo da je to najbolje. Utakmica traje 90 minuta, a može se igrati i 120 minuta. Postoji pet zamjena, skoro pola momčadi se promijeni.”