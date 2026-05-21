Garcia: Hajduk može biti prvak, Arsenal je dobar primjer

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Gonzalo Garcia najavio je posljednje kolo SHNL-a u kojem Hajduk u petak od 18:15 na Poljudu dočekuje Vukovar.

Možete li prokomentirati izjavu Livaje koji govori da je sezona neuspješna, a vama je uspješna?

Ne mislim da je uspješna sezona. Mislim da smo imali dobre i loše trenutke, imali smo stil igre koji ljudi prepoznaju i razvili smo igrače. Imali smo loše trenutke, ali u tome smo svi bili uključeni. Ne mislim da je to napad, nego mišljenje. Dijelom se slažem, ali dijelom ne. Drugo mjesto nije automatski uspjeh u ovom klubu.

Arsenal je osvojio naslov nakon 22 godine. Hajduk čeka 21 godinu. Može li Hajduk ponoviti isti uspjeh?

Naravno, jednog dana Hajduk može biti prvak. Arsenal je dobar primjer. Imaju proces, klub im je uvijek najvažniji i imaju zajednički cilj. Nisu bili prvaci slučajno, već dugo vremena rade dobro.

Silić ipak nije pozvan na Svjetsko prvenstvo? Hoće li Livaja i Rebić sutra igrati?

Nisam pričao s njim. Radi dobro, jako je inteligentan, nije idiot, vjerujte mi. Sretan je zbog ove sezone i trebao bi biti ponosan što je bio spominjan u kontekstu reprezentacije.

Bit će promjena sutra. Ne previše, ali će biti promjena. Želim da neki mladi igrači dobiju priliku.

Mišljenje o Vukovaru?

Teško je, došli su iz druge lige, imaju neke jako dobre igrače, ali teško se prilagoditi prvoj ligi. Imali su tri trenera. Napravili su što su mogli, u nekim trenucima su bili nesretni, u nekima su bili jako dobri. Ne znam mogu li više, ali zagorčali su život Osijeku do samog kraja. Nije kao u prošlim sezonama kad je prvak bio odlučen u prosincu.

Igrači uvijek imaju posebnu motivaciju kad igraju na Poljudu protiv Hajduka. Nemaju što izgubiti, uživat će na dobrom stadionu, dobrom travnjaku i pokušati se dokazati.

Pričali ste o kulturi kluba. Koje konkretne korake Hajduk treba napraviti da bi bio bolji iduće sezone?

Moramo biti momčad. Moramo imati mentalitet. Kod Arsenala vidite kakav nogomet treba biti. U početku sezone su mi govorili – ova sezona je sjajna prilika jer je Dinamo pustio mnogo igrača, ali ja kažem ne, Dinamo je opet odličan, napravili su odličan posao, stvorili su stroj. Svi su gladni i svi se bore. Nama treba to. Pobjednički mentalitet u kojem se borimo na svakom treningu i u svakoj utakmici. To je jedini način.

Koga Hajduk treba dovesti?

Pričamo s klubom. Da bi se natjecali s Dinamom, trebaju nam velike promjene i to dugoročno. Moje želje su u suradnji sa sportskim direktorom i mi donosimo odluke. Imamo očita ograničenja, nije lako. Moramo izgraditi tim i onda vidjeti koliko se možemo natjecati. Ali, ja osjećam da smo ove godine napravili korak naprijed. Trebamo slijediti plan i viziju, a put je dug.