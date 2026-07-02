Garcia emotivan nakon pobjede Hajduka: ‘Umro bih za vas’

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je u svojoj posljednjoj pripremnoj utakmici slavio protiv Celja s 1:0 te je tako savršeno zaključio pripreme u Sloveniji. U tri utakmice upisali su pobjede protiv Shkendije (4:0), LNZ Čerkasija (1:0) i Celja (1:0). Tako su Splićani uoči prve europske utakmice sezone u dobrom raspoloženju.

Posebno zadovoljan bio je njihov trener Gonzalo Garcia koji je nakon opraštanja Zvonimira Šarlije imao emotivan govor:

“Vidim momčad, vidim ljude koji uživaju i koji se bore jedni za druge. Vidim duh koji nam je potreban. Nije važan ovaj rezultat. Ali kad vidim ovakav duh, umro bih za vas. Znate to. Nastavite tako i sve će biti dobro”, rekao je Garcia koji je uoči toga nahvalio i Šarliju za kojega je istaknuo da mu je puno pomogao na terenu, ali i izvan njega.

Hajduk za tjedan dana igra utakmicu prvog pretkola Europske lige protiv Žiline. Taj susret bit će odigran na Poljudu, a uzvrat je na rasporedu 16. srpnja u Slovačkoj.