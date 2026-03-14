Garcia će protiv Lokomotive ostaviti Livaju na klupi?

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk će u nedjelju od 15 sati ugostiti Lokomotivu na Poljudu u sklopu 26. kola HNL-a.

Hajduk u susret s Lokomotivom ulazi s čak deset bodova zaostatka za vodećim Dinamom (možda i više ako Dinamo danas slavi protiv Slaven Belupa na Maksimiru).

Prema svemu sudeći, Skoko i Raci preselit će na klupu, dok se u početni sastav vraćaju Šarlija i Krovinović koji su protiv Dinama u porazu Hajduka 1:3 ušli s klupe. piše Germanijak.

Guillamon je u posljednje vrijeme praktički nezamjenjiv i igrač u kojeg Garcia ima najviše povjerenja. U obrani će uz Šarliju stoperski par činiti Marešić. Na lijevom beku očekuje se Hrgović, dok će desnu stranu obrane pokriti Niko Sigur koji se vraća nakon suspenzije od tri utakmice zbog crvenog kartona u prvenstvenom susretu s Rijekom. Ozlijeđeni Hodak propustit će ovaj okršaj.

Na krilima će ponovno igrati Brajković i Rebić, dok će između njih biti Rokas Pukštas.

Marko Livaja je pripreme za susret s Lokomotivom odradio s pričuvnom momčadi, što jasno upućuje na zaključak da ni ovoga puta neće započeti utakmicu u prvom sastavu.