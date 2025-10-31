Garcia: Bilo bi sjajno da je Slaven zadnja utakmica, Livaja još nije spreman

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk u nedjelju čeka težak okršaj u Koprivnici gdje će ih ugostiti Slaven Belupo.

Gonzalo Garcia najavio je gostovanje kod Slaven Belupa, gdje su Bijeli neporaženi posljednje četiri godine.

“Bilo bi sjajno da je ovo zadnja utakmica, ali imamo ih još tridesetak (op. G. 25). Čeka nas još dosta posla i još puno utakmica, to je naša realnost, a naš je cilj biti bolji iz tjedna u tjedan. Znamo da ćemo imati i lošijih trenutaka, a tu će se vidjeti kakav smo karakter za vratiti se. Vidjet ćemo što će biti na kraju. Slaven je dobra momčad s dobrim trenerom. Imaju dobre igrače na dosta pozicija, i iskusnih i mladih. Baš su prava momčad, što ih čini jakima. Imaju puno igrača koji mogu zabiti”, poručio je Garcia na početku.

Zdravstveni karton, vraća li se Hodak?

“Imao je manjih problema, no mislim da će biti spreman za ovu utakmicu. Livaja je još u procesu oporavka. Nije još spreman, radi rehabilitaciju u klubu i nije još s ostatkom momčadi, već radi s trenerom zaduženim za rehabilitaciju. Vidjet ćemo kad će se vratiti. Što se tiče ostalih, Kalik ima problema sa stopalom nakon onog terena u Vinkovcima, a za ovu utakmicu ne računamo ni na Dialla i Skelina.”