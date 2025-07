Garcia: Bili smo neorganizirani, a ove sezone Hajduk će biti ofenzivan i agresivan

Podijeli :

Nogometaši Hajduka odradili su i treću prijateljsku utakmicu na ljetnim pripremama te su i treći put pobijedili 1:0, ovaj put bosansko-hercegovačkog prvoligaša Posušje u gostima.

Prije Posušja splitski sastav je na taj način pobijedio CSKA iz Sofije i slovenskog prvoligaša Radomlje, a ponovno je igrač odluke bio Marko Livaja, strijelac jedinog gola u 14. minuti. Posušje je prošle sezone zauzelo deveto mjesto u svom prvenstvu.

Dojmove nakon utakmice otkrio je trener Hajduka, Gonzalo Garcia.

“Nismo odigrali najbolju utakmicu, bili smo malo neorganizirani, ali pokazali smo borbenost. Silić je imao nekoliko odličnih obrana, stvarali smo prilike. Nije to bila igra kakvu želimo, ali dobro je da smo ovako prošli i uspjeli pobijediti. Posušje je bilo agresivno, dobro organizirano i stalno nas pritiskalo.”

Prvi put na punom stadionu?

“Bio sam iznenađen. Prekrasno područje, primijetio sam mnogo ljudi i navijača Hajduka dok smo dolazili autobusom. Ovdje se osjeća ljubav prema klubu, ljudi dolaze, uživaju, zabavljaju se – lijepo je to vidjeti.”

Komentirao je nove igrače, Karačića i Pajazitija.

“Stigli su prije nekoliko dana, teško je bilo kontrolirati utakmicu, ali dobro su se snašli. Karačić je bio dobar na poziciji beka, Pajaziti je bio snažan na lopti, zadovoljan sam njihovim nastupom.”

Glasine oko Ivušića i Rebića?

“Ako bih govorio o svim igračima o kojima kruže glasine, mogli bismo ovdje biti sat vremena. Glasine postoje o mnogim igračima, a trenutno imamo one koje imamo. Nemam puno toga za dodati.”

Tri utakmice bez primljenog gola?

“To je cilj. Imali su nekoliko pokušaja, udaraca glavom i s distance. Ova utakmica nije bila baš poput prethodnih kad nismo primili gol, ali najvažnija stvar je da se ne primaju golovi, iako to nismo postigli na način na koji želimo.”

Otkrio je i što možemo očekivati od Hajduka ove sezone.

“Ofenzivan, agresivan tim. Zato su nas i doveli, da igramo agresivnije, s većim pritiskom. Očekujem to, naravno, nećemo to postići odmah, nije lako, ali to je ono što želim.”