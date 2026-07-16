Gabrić za SK: ‘Hajduk će lakše izboriti Europu, nego biti ispred Dinama’

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Nekadašnji hrvatski reprezentativac i bivše hajdučko srce Drago Gabrić gostovao je u Jutru SK kod našeg Vedrana Babića. Prokomentirao je novi odabir Slavena Bilića za izbornika, u čijem je prvom mandatu ostvario svoj debi i skupio pet nastupa. Otkrio je i da su osobno blisko vezani, prisjećajući se da mu je Bilić 2011. godine posvetio pobjedu reprezentacije nakon njegove teške nesreće zbog koje je završio u komi. Istaknuo je da je uvjeren da će Hrvatska biti dobra i bez Luke Modrića zbog velikog broja talenata pa se prisjetio i kako mu je asistirao kod gola koji je zabio za Hrvatsku. Otkrio je i kakvu sezonu očekuju od Hajduka, čiji je igrač bio od 2006.-2009. te 2011.-2012., i zašto misli da će im biti jako teško u HNL-u protiv Dinama.