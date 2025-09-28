Futsal Dinamo pridružuje se bojkotu Zagrebačkog nogometnog saveza

Podijeli :

N1

Nastavlja se bojkot Zagrebačkog nogometnog saveza.

GNK Dinamu se u bojkotu pridružio i Futsal Dinamo.

“Futsal Dinamo obavještava svoje članove i javnost da neće prisustvovati na Izbornoj Skupštini Zagrebačkog nogometnog saveza najavljenoj za ovaj ponedjeljak, 29. rujna. Futsal Dinamo se i na zadnjem Izvršnom Odboru ZNS-a protivio načinu sazivanja navedene skupštine. Čvrsto stojimo iza svoje odluke i vjerujemo u bolju budućnost zagrebačkog futsala i nogometa”, objavio je klub u službenom priopćenju.

Podsjetimo, Tomislav Svetina, predsjednik ZNS-a za ponedjeljak 29. rujna u 18 sati sazvao je izbornu Skupštinu ZNS-a. Takva vijest zatekla je mnoge klubove jer je prvotno predviđeno da će izbori biti na proljeće 2026. godine. Ono što je još više zateklo klubove je način na koji su sazvani izbori. Glavni tajnik HNS-a, koji je godinama priklanjao ‘pobjedničkim’ stranama svjestan je da bi gubitkom vlasti u najvećem županijskom nogometnom savezu na neki način počeo gubiti i ugled koji je imao u društvu ljudi koji su vodili nogomet protekla dva desetljeća.

Nekoliko dana prije Skupštine pojavila se i informacija da DORH provodi izvide je li sjednica sazvana legitimno i je tu prvi čovjek ZNS-a napravio manevar koji nije u skladu sa zakonom. No, Svetina je to demantirao.