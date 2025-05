Funcuti oštro napali upravu Šibenika, najlošije je prošao Karajica

Podijeli :

HNK Šibenik u sve većim je financijskim problemima pa im je Hrvatski nogometni savez zbog dugovanja trenerima Mariju Cvitanoviću i Damiru Čanadiju oduzeo dva boda. Osim što im je to otežalo borbu za ostanak u HNL-u razljutilo je i njihove vjerne navijače. Tako su Funcuti na Facebooku objavili priopćenje u kojem prozivaju upravu, a posebno Željka Karajicu.

Objavu šibenske navijačke skupine donosimo u cijelosti.

“Obraćamo se cjelokupnoj hrvatskoj javnosti iz ‘Europskog grada sporta’, titule koja je i na prvu zvučala apsurdno, a nakon minulih događaja jasno je da se radilo o mazanju očiju javnosti od strane političke klike. Naime, živimo u gradu koji marginalizira sport svake vrste, nema adekvatnu sportsku dvoranu, vanjske terene u užasnom stanju itd. Nas kao grupu boli to šta je nogometni klub prodan za cijenu prosječnog automobila, kao i korištenje pomoćnih terena koji su danas pogodni jedino za praksu studentima agronomije.

Gospodine Karajica, kako ste nam? Planirate li isplatit pošteno zarađene novce igračima i zaposlenicima kluba? Vidimo Klagenfurt je dobija licencu, znači može se, samo to je uređena zemlja, pa je očito pritisak kaznenog gonjenja veći od želje za vlastitim obrtajem love. Gospodine Karajica zašto je već duži period blokiran račun kluba i nema poslovnog subjekta koji nije uša u naplatu pripadajućih im dugova jer se rasipalo na sto strana? Mogu li ruke dati i poslovni partneri ili svi zajedno više ne znate di udarate?

Gospodine Karajica kad će novi stadion? Uostalom, nije da će vas vlast ovog grada gonit za nešto, posebno nakon šta ste se zajedno sa još dva pavijana onako ponosno naslikavali na projektu priko kojeg se vjerojatno oprala lipa suma. Možda da im to donese koji politički punat bi se i uključili, ali ovako mogu glumit da imaju bar minimum obraza. Gospodine Karajica šta iduće da gledamo na stadionu? Da se nas pita, tamo želimo gledat stabilan nogometni klub, a ne ragbi, koncerte i ostali opijum za mase koji ipak nisu donili zaradu koju ste očekivali. Gospodine Karajica mislite li ikad zaigrat otvoreno, reć šta su to potpisali oni prije vas, ili se bojite da se to kasnije ne dogodi i vama jer jedino šta je sigurno u HNK Šibeniku je to da poštenja očito već duži period nema. Gospodine Karajica pronađite obraz, javno se izjasnite o svemu, a ne da vam dodirna točka sa klubom bude praćenje na društvenim mrežama. Imate dovoljno godina i smatramo žalosnim da se kao jedan “poduzetnik” niste naučili da se ne može sjediti na više od jede stolice. Za svaki slučaj, vi sjedite na minumim 50!

U konačnici, gospodine Karajica, nakon svega viđenog, ODJEBITE!

Riba smrdi od glave, ali smrde i svi ostali dijelovi pa smo tako dužni raščistiti još neke stvari.

‘Poštovana’ politička gradska mašinerijo, ima li u proračunu mjesta za još jednu kameru koja će gledati i nadzirati to kakvi se ugovori potpisuju u HNK Šibeniku? Ipak vas to nije briga nakon šta ste rješili uteg od kojeg se ne može ubrat 10% dok je klub mjenjao vlasnike koji su bili jedan sumnjiviji od drugog.

Jel vas sram nazivati ovaj grad gradom sporta dok dica nemaju uvjete za treninge i nemaju se di otuširat? Sve je to vama ‘lipa priča’, čas smo grad sporta, čas grad mladih, čas europski, a jedino šta se od toga dobije je neki nakaradni mural koji plaćaju građani grada Šibenika da nagrđuje gradske fasade. Posebne pohvale stručnjaku koji je super mural sa porukom ‘Još je puno lijepih priča pred nama’ odlučija napravit pokraj murala za našeg preminulog člana. Da ovaj grad svoj profit miri na račun vaše gluposti ima bi proračun kao Las Vegas.

Poseban pozdrav i svima koji su tribali reagirati ranije na mutne poslove unutar jednog poslovnog subjekta, ali u kancelariji je ladnije i teže se zamirit nego kad se dođe na ‘misto zločina’. Još jedan pozdrav i kvazi treneru koji je čak trenutno i pronaša angažman u jednom prvoligašu. Dat će Bog da ti prisidne svaki euro koji si izmuza priko lihvarskog ugovora potpisanog dan prije promjene vlasništva kluba.

Svi ste vi direktni krivci za stanje u klubu koji je svašta proživija u skoro 100 godina postojanja, ali ovakvih lopova teško da je moga i zamislit isprid svog praga. Znajte da postoje oni kojima HNK Šibenik nije poslovni subjekt i spremni su se borit svim mogućim sredstvima da istina ugleda svitlo dana. Svi raniji lopovi i mutikaši su otišli u sramoti, tako ćete i vi, bilo da se izdajete za političare, biznismene ili direktore.

Ne smijemo zaboraviti igrače nogometnog kluba, kao i djelatnike, kojima iskazujemo potpunu podršku u potraživanju onog šta im se duguje. Znajte da uvik možete proć podignute glave kroz Šibenik, za razliku od nekih. Kad brod tone, prvi bižu štakori, ali od nas pobići nećete! Funcuti su od danas vaš tužitelj, sudac i porota!”