Funcuti održali prosvjed protiv vlasnika kluba

Foto: Davor Trutin

Oko 500 Funcuta, građana Šibenika okupilo se u subotu kasno poslijepodne na trgu ispred gradske uprave na mirnom prosvjedu dižući svoj glas oko teškog stanja u HNK Šibenik. Navijači šibenskog kluba prozvali su po njima glavnog i isključivog krivca za teško stanje u klubu sa Šubićevca Željka Karajicu, vlasnika i predsjednika kluba, koji je zbog niza financijskih i infrastrukturnih problema nakon prošlogodišnjeg ispadanja iz HNL-a izbačen u četvrti razred hrvatskog nogometa.

Funcuti kao jednog od suodgovornih za teško stanje kluba, kojem prijeti gašenje, vide i u lokalnoj zajednici koja po njima treba iskoristiti sve moguće načine kako se ne bi ugasio jedan od simbola Krešimirovog grada, koji obilježava 93 godine postojanja, i koji je iznjedrio 12 reprezentativaca u svoj povijesti.

Skupu se obratio i gradonačelnik Šibenika Željko Burić, koji je na početku istrpio poneki povik i psovku, te je u svom govoru podsjetio da je Grad u proteklim godinama u više navrata raznim načinima pomagao i spašavao HNK Šibenik od propasti. Prvi čovjek Šibenika pozdravio je skup, podržao Funcute u njihovim stavovima ali je rekao da su u dobroj mjeri ograničeni s nekim konkretnijim akcijama, optuživši vlasnika Željka Karajicu da uopće ne kontaktira s gradom, osim povremeno preko svog odvjetnika.

Burić nije ponudio konkretne odgovore kako pronaći spasonosni lijek za šibenski nogomet, ali je jasno poručio da gradska uprava, kojoj je na čelu, preko 12 godina neće tek tako dozvoliti da se ugasi i nestane klub star 93 godine, kazavši da je za grad Šibenik prihvatljivo svako moguće rješenje osim stečaja ili gašenja nogometnog kluba.

Nakon skandiranja, paljenja baklji i pjevanja nekoliko navijačkih i šibenskih pjesama mirni prosvjed se razišao bez ikakvih incidenata.