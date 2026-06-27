Fruka žele bogati Francuzi: Evo koliko su spremni ponuditi Rijeci

Podijeli :

xLobeca MaraxWolfx via Guliver

Dok se s hrvatskom reprezentacijom u Philadelphiji priprema za odlučujuću utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Gane, 'desetka' Rijeke Toni Fruk (25) nalazi se pred realizacijom velikog transfera.

Kako doznaje Germanijak, najozbiljniju kandidaturu za dovođenje ponajboljeg igrača HNL-a istaknuo je francuski prvoligaš Paris FC.

Vaha o novom pojačanju Hajduka: ‘Čudi me što su doveli tako perspektivnog igrača’ Mile Škorić više nije igrač Rijeke

Francuski klub, čiji je većinski vlasnik Bernard Arnault (jedan od najbogatijih ljudi na svijetu), planira velike stvari u Ligue 1 i već za sljedeći tjedan sprema dolazak svojih operativaca na Kvarner kako bi započeli konkretne pregovore. Ipak, unatoč golemom bogatstvu obitelji Arnault, Parižani ne namjeravaju preduboko posegnuti u džep.

Rijeka je prvotno priželjkivala odštetu od oko 10 milijuna eura, no kako je veznjak ušao u posljednju godinu ugovora, taj iznos u ovom trenutku nije realan.

Francuzi Fruka trenutačno vrednuju između šest i osam milijuna eura. S druge strane, Riječani nipošto neće pristati na manje od šest milijuna eura, s obzirom na to da su za njegov otkup iz Fiorentine izdvojili tri milijuna eura te ovog ljeta moraju ostvariti kapitalnu prodaju kako im se ne bi ponovio scenarij s besplatnim odlascima.

Iako Paris FC ima najbolju pregovaračku poziciju, utrka za potpis najboljeg igrača Rijeke tek se zahuktava, a sam igrač spreman je za iskorak u jednu od najjačih europskih liga.