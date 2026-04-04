Fruka inspirirala američka turneja s Vatrenima – najbolji igrač Rijeke sredio Slaven Belupo

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Nakon dva uzastopna poraza koja su poprilično uzdrmala položaj Victora Sancheza kao trenera Rijeke, aktualni prvaci pobijedili su u gostima Slaven Belupo 2:0 i učvrstili se na trećoj poziciji SHNL-a. Junak je bio Toni Fruk.

Sve je praktički bilo riješeno vrlo rano, u prvih 15-ak minuta utakmice kada je Rijeka već vodila 2:0.

Igranje rukom Antonija Jakira ponudilo je Rijeci šansu za vodstvo iz kaznenog udarca u petoj minuti, precizan je bio Toni Fruk, a isti je igrač poentirao i u 15. minuti. Poslužio ga je Adu-Adjei, a najbolji igrač Rijeke prevario je dvojicu čuvara i matirao Hadžikića.

VEZANA VIJEST Dinamo posramio Osijek u povijesnoj pobjedi! Mišić zabio nakon tri godine

Fruk se time popeo na 11 ligaških golova, što znači da je samo Dion Drena Beljo ispred njega u poretku s 22 pogotka. Podsjetimo, ranije ovog tjedna Fruk je bio s reprezentacijom Hrvatske gdje je u finišu pripremne utakmice s Brazilom upisao sjajnu asistenciju za pogodak Lovre Majera.

Dva rana gola Rijeke poprilično su umrtvila ambicije Slavena koji je, istina, do kraja poluvremena preuzeo inicijativu u smislu posjeda, ali gledajući šanse nije uspio ozbiljnije ugroziti Riječane.

U nastavku je Fruk u 62. minuti bio blizu hat-tricka, pogodio je stativu, a Slaven je koliko-toliko bio opasan tek u uvodnom dijelu poluvremena. Otprilike negdje kada se prešla 70. minuta, utakmica je utonula u vrlo mirnu, čak i pospanu fazu, što je dakako puno više odgovaralo Riječanima.

Victor Sanchez tako je dobio pobjedu koja mu donosi još malo mira uoči finiša sezone u kojem će glavni fokus biti uzimanje trećeg mjesta u ligi, ali i borba za Kup.

U SHNL-u Rijeka je sada treća s 41 bodom, tri više od Varaždina i pet više od Istre 1961 koja u utorak dočekuje Hajduk. Slaven je pak šesti s 36 bodova.