Fruk o transferu ove zime: ‘Vidjet ćemo ponude, ali vjerojatno je najpametnije ostati u Rijeci’

SPP_1027575 via Guliver Image

Veznjak Rijeke Toni Fruk najbolji je igrač HNL-a prema izboru svih kapetana klubova.

Nakon priznanja je u razgovoru za Novi list otvoreno govorio o mogućnostima u nadolazećem prijelaznom roku.

“Vidjet ćemo kroz prijelazni rok ako će biti kakvih ozbiljnih i dobrih ponuda, ali to mi neće poremetiti fokus jer naravno… Sve su to zapravo slatke brige kako za mene tako i za Rijeku. Obostrano zadovoljstvo tražimo i samo tako će biti, kako se god raspleo ovaj prijelazni rok. Vjerojatno zaista jest najpametnije ostati u Rijeci bar do Svjetskog prvenstva”.

Govorio je o klubu:

“Rijeka je čudo hrvatskog nogometa. Koliko je samo zdrava cijela okolina, zdrav grad, zdrav klub… Baš idealan za dokazivanje da pokažeš da si kvalitetan igrač, da možeš biti na reprezentativnoj razini, osvajati trofeje. Ovaj klub stvara vrhunske igrače, oživljava karijere, daje priliku mladima, izgrađuje ih, usađuje pobjednički mentalitet. Moja Rijeka je jedna jako zdrava nogometna sredina”, ali i o reprezentaciji te očekivanjima na SP-u:

“Mi smo svjetska elita, a ja ću dati sve od sebe da budem na tom popisu za Svjetsko prvenstvo i vjerujem da tamo opet možemo napraviti velike stvari. Pa vidjeli smo to na posljednja dva svjetska prvenstva. Nema limita. Dati sve od sebe i sve je moguće kad su Vatreni u pitanju”.