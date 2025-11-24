Fruk: Lijepo je zabiti hattrick Hajduku, ali nismo još ništa napravili! Želim biti na popisu za Ameriku

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Junak Rijeke u Jadranskom derbiju otkrio je razmišljanja dva dana nakon hattricka na Rujevici protiv Hajduka.

Hajduk je u subotu doživio najteži poraz u Jadranskom derbiju u sklopu 14. kola HNL-a. Aktualni prvaci Hrvatske slavili su 5:0, a tri gola zabio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk.

Najbolji igrač Rijeke je gostovao u radijskoj emisiji Pod stijenama Kantride.

“Već sam postigao hattrick, ali ne tako brzo. Lijepo je zabiti hattrick u derbiju, ali nismo još ništa napravili, trenutačno smo na osmoj poziciji. Moramo se vratiti tamo gdje zaslužujemo”, započeo je Fruk, pa dodao:

“Ne smijemo dopuštati oscilacije. Uvijek se može još jače, još bolje.”

Europski izazovi za Rijeku?

“Želimo riješiti pitanje prolaska u ove dvije nadolazeće utakmice. U Gibraltaru nismo bili na razini i moramo se izvlačiti na Rujevici. Vjerujem da ćemo to i uspjeti.”

Osvrnuo se najbolji igrač Rijeke i na nedavnu reprezentativnu akciju s Hrvatskom.

“Puno mi znači što sam s reprezentacijom, nitko sretniji od mene, skupljam novo iskustvo. To su igrači na višoj razini od mene, gledam ih, pratim i učim. Lijepo iskustvo i dat ću sve od sebe da se što duže zadržim tamo i da si osiguram mjesto na popisu za Ameriku“, zaključio je Fruk.