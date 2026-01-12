Francuski velikan zainteresiran za Durdova?

Podijeli :

Robert Matić, Miro Gabela / hajduk.hr

Bruno Durdov ove je sezone donekle pao u drugi plan, no unatoč tome u svim natjecanjima upisao je 14 nastupa, pri čemu je postigao jedan pogodak i zabilježio jednu asistenciju. Ime mladog Splićanina pritom posebno privlači pozornost jer dolazi iz kluba čiji su talentirani igrači posljednjih godina vrlo cijenjeni na europskom tržištu.

Krajem prosinca proslavio je 18. rođendan, a već drugu sezonu nastupa u seniorskom nogometu. Za prvu momčad Hajduka dosad je skupio 48 nastupa, zabio četiri gola i upisao dvije asistencije, uz redovite nastupe za hrvatsku U-21 reprezentaciju.

U aktualnoj sezoni nema status standardnog prvotimca, no trener Gonzalo Garcia postupno mu pruža priliku kroz ulaske s klupe. Sakupio je 541 minutu igre, a iako minutaža zasad nije velika, u Hajduku i dalje vjeruju u njegov potencijal, posebno s obzirom na dob i iskustvo koje već ima na seniorskoj razini.

Prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na oko tri milijuna eura, dok mu ugovor s Hajdukom vrijedi do ljeta 2027. godine. Već prošle sezone za njega su interes pokazali Borussia Mönchengladbach i Club Brugge, pri čemu je Hajduk tada postavio cijenu od pet milijuna eura, a transfer u Belgiju bio je vrlo blizu, no propao je zbog neslaganja oko financijskih uvjeta.

Nekoliko mjeseci kasnije stigla je i znakovita vijest: u travnju prošle godine Durdov je potpisao ugovor s agencijom Gol International, jednom od najmoćnijih sportskih agencija na svijetu, koju vodi renomirani izraelski menadžer Pini Zahavi. Taj su potez mnogi protumačili kao najavu velikog transfera, no do njega zasad još nije došlo. Zahavi u svojoj klijenteli ima brojne svjetske zvijezde, a ranije je sudjelovao i u nekim od najvećih transfera nogometaša iz Hajduka.

U međuvremenu, francuski prvoligaš Olympique de Marseille aktivno prati tržište istočne Europe i Južne Amerike, a prema pisanju portala Jeunes Footeux Durdov se nalazi na njihovoj listi želja uz Kolumbijca Joséa Sebastiana Romera iz CD Americe i Ognjena Ugrešića iz Partizana.