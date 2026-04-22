FOTO / UFC prvak posjetio Poljud i slikao se u dresu Hajduka

HNK Hajduk Split

Na Poljud je ovu srijedu stigao poznati gost.

Hajduk se na društvenim mrežama pohvalio kako su ugostili UFC prvaka teške kategorije, Toma Aspinalla.

Proslavljeni hrvatski borac Stipe Drviš koji sad radi u Aspinallovu stožeru na razvoju njegovih boksačkih vještina, nije propustio priliku dovesti slavnog Engleza na Poljud.

“Danas smo na Poljudu ugostili posebnog gosta. Aktualni #UFC prvak teške kategorije, Tom Aspinall, posjetio nas je u sklopu Split Sports Festivala. Dobrodošao u Split, Tom”, poručio je Hajduk.

Aspinall se s Drvišem na Poljudu slikao u dresu Hajduka.