FOTO / Hajduk sanira oštećene dijelove Poljuda: ‘Do iduće utakmice bit će gotovo’

HNK Hajduk Split

U srpnju ove godine jako nevrijeme u Splitu ostavilo je i posljedice na stadionu Poljud.

U jakom nevremenu je oštećen krov stadiona, a prije mjesec dana i komadi leksema padali su s krova Poljuda nakon što je zapuhala nova jača bura te se sad ponovno sve to sanira. Iz Hajduka su poručili da će sve biti spremno do iduće utakmice.

“Danas je započela sanacija oštećenog dijela pokrova Gradskog stadiona Poljud, i to montažom novih polikarbonatnih ploča na mjesta gdje su iste uklonjene.

Do iduće domaće utakmice cijeli krov će biti u potpunosti zatvoren s pločama kako bi se osigurala sigurnost za sve posjetitelje”, poručili su iz splitskog kluba.