FOTO / Hajduk je predstavio svoj treći dres za ovu sezonu

HNK Hajduk Split

Hajduk je predstavio treći dres za ovu sezonu.

Hajduk i globalni sportski brend adidas predstavili su treći dres za sezonu 2025./2026., posebno izdanje kojim se obilježava nadolazećih sto godina operete Kraljica lopte.

Treća garnitura ostaje vjerna tradicionalnoj bijeloj boji koja simbolizira identitet Hajduka, ali dolazi u suvremenom izdanju. Polo ovratnik i reljefne pruge dodaju mu klasičnu eleganciju, dok zlatne tri crte, adidasov logo i klupski grb savršeno naglašavaju jubilej koji slijedi. Fokus dizajna bio je spoj prošlosti i modernog izričaja, stvarajući dres koji igrače i navijače uvodi u godinu obilježavanja stote obljetnice i povezuje tradiciju s novim sportskim izrazom.

“Želja nam je bila da ovaj dres obilježi godinu koja je pred nama, ali i da podsjeti na kreativnu hrabrost vremena u kojem je nastala Kraljica lopte. Tijardović je tada učinio nešto što nitko nije očekivao – spojio je nogomet i scensku umjetnost. Upravo ta ideja pomicanja granica bila nam je inspiracija u suradnji s adidasom. Novi dres zato nosi simboliku jubileja, ali i optimizam s kojim želimo ući u 2026. godinu”, izjavila je Marinka Akrap, članica Uprave i direktorica marketinga Hajduka.

“Nakon što su domaći i gostujući dres već predstavljeni, s posebnim zadovoljstvom donosimo i treću garnituru. U suradnji s Hajdukom uvijek polazimo od priče i nasljeđa Kluba, pa je tako bilo i ovoga puta. Željeli smo naglasiti prepoznatljivu bijelu boju i klasične elemente, uz detalje koji dizajnu daju novu eleganciju. Zlatni detalji posebno podižu vizualni dojam i stvaraju profinjen kontrast. Uz estetski dojam, jednako nam je važna i udobnost, pa smo i ovu garnituru izradili prema najvišim tehnološkim standardima. Vjerujemo da će ga igrači i navijači s ponosom nositi i veselimo se utakmicama koje slijede”, izjavila je Petra Franić iz adidasa.