FOTO / Hajduk je predstavio svoj treći dres za ovu sezonu

Nogomet 1. pro 202515:34 0 komentara
HNK Hajduk Split

Hajduk je predstavio treći dres za ovu sezonu.

Hajduk i globalni sportski brend adidas predstavili su treći dres za sezonu 2025./2026., posebno izdanje kojim se obilježava nadolazećih sto godina operete Kraljica lopte.

Treća garnitura ostaje vjerna tradicionalnoj bijeloj boji koja simbolizira identitet Hajduka, ali dolazi u suvremenom izdanju. Polo ovratnik i reljefne pruge dodaju mu klasičnu eleganciju, dok zlatne tri crte, adidasov logo i klupski grb savršeno naglašavaju jubilej koji slijedi. Fokus dizajna bio je spoj prošlosti i modernog izričaja, stvarajući dres koji igrače i navijače uvodi u godinu obilježavanja stote obljetnice i povezuje tradiciju s novim sportskim izrazom.

“Želja nam je bila da ovaj dres obilježi godinu koja je pred nama, ali i da podsjeti na kreativnu hrabrost vremena u kojem je nastala Kraljica lopte. Tijardović je tada učinio nešto što nitko nije očekivao – spojio je nogomet i scensku umjetnost. Upravo ta ideja pomicanja granica bila nam je inspiracija u suradnji s adidasom. Novi dres zato nosi simboliku jubileja, ali i optimizam s kojim želimo ući u 2026. godinu”, izjavila je Marinka Akrap, članica Uprave i direktorica marketinga Hajduka.

“Nakon što su domaći i gostujući dres već predstavljeni, s posebnim zadovoljstvom donosimo i treću garnituru. U suradnji s Hajdukom uvijek polazimo od priče i nasljeđa Kluba, pa je tako bilo i ovoga puta. Željeli smo naglasiti prepoznatljivu bijelu boju i klasične elemente, uz detalje koji dizajnu daju novu eleganciju. Zlatni detalji posebno podižu vizualni dojam i stvaraju profinjen kontrast. Uz estetski dojam, jednako nam je važna i udobnost, pa smo i ovu garnituru izradili prema najvišim tehnološkim standardima. Vjerujemo da će ga igrači i navijači s ponosom nositi i veselimo se utakmicama koje slijede”, izjavila je Petra Franić iz adidasa.

HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet