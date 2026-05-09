FOTO / Bad Blue Boysi zapalili svoj transparent, vatrogasci morali intervenirati

Podijeli :

Sport Klub

U 34. kolu SuperSport HNL-a igra se novi Vječni derbi između Dinama i Hajduka. Na Maksimiru je užarena atmosfera koju stvaraju navijači obje skupine, a posebno užareno bilo je na sjeveru zagrebačkog stadiona. Prilikom jedne bakljade Bad Blue Boysi su nehotice zapalili svoj veliki transparent. Bakljada je stigla nakon njihove koreografije u kojoj su ismijali Torcidu za njihovo navodno prijateljstvo s Grobarima, navijačima Partizana.

Požar na maksimirskom sjeveru bio je toliko velik da su morali reagirati i vatrogasci koji su došli sa svojim kamionom. Ubrzo su uspjeli ugasiti vatru i crni dim se uspješno raspršio.