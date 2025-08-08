Ferenčina za SK: Rebić će sigurno biti pojačanje, a Hajduk je trebao dobiti s većom razlikom

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hrvatski strateg osvrnuo se na pobjedu Hajduka protiv Dinamo Cityja u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige.

Hajduk je nastavio svoj pozitivan niz rezultata. Ovo je bio četvrti uzastopni meč bez poraza, a sada je blizu da prođe u play-off rundu Konferencijske lige. U prvom srazu 3. pretkola dobio je Dinamo iz Tirane tako da sa optimizmom putuje na uzvrat.

Roy Ferenčina je za Sportklub komentirao uspješnu predstavu Hajduka. Dotaknuo se Garcijinog niza pobjeda, Rebićevog debija, Livajinog nastupa, činjenice da Hajduk jako dugo nije dohvatio grupnu fazu što se Europe tiče i nove sezone HNL-a.

Kako ste vidjeli ovaj nastup Hajduka u Europi, koji je ponovno bio uspješan?

“Što se utakmice tiče, po meni potpuno zaslužena pobjeda Hajduka. Hajduk je odigrao jako dobro, iako mislim da je rezultat trebao biti izraženiji od ovog 2:1. Zamjerka je vezano za realizaciju i tu je Hajduk morao biti puno bolji kako bi osigurao prolaz u prvoj utakmici. Ima uzvrat u kojem je Tirana domaćin, ali Hajduk je u prednosti jer je kvalitetniji.”

Gonzalo Garcia je u ulozi trenera ostvario treću pobjedu zaredom nakon Zire i Istre. Zanimljivo je da se dogodilo sa identičnim rezultatom (2:1).

“Da, tako se poklopilo. Iako, rezultat je trebao biti veći u korist Hajduka i šteta što nije tako završilo.”

Ono što je definitivno bilo posebno na Poljudu jest debi Ante Rebića za splitski sastav (ušao u igru otprilike 20 minuta prije kraja).

“Da, svi znamo tko je Rebić. Kada bude spreman, sigurno će biti pojačanje za Hajduk. Vjerojatno sada nije u formi s obzirom na treninge i zbog toga Garcia ga nije previše koristio. Radi se o kvalitetnom i ozbiljnom igraču. Ako će pružati partije kao prije, mislim da je veliko pojačanje.”

Kako vam se činio Marko Livaja, koji je imao ulogu kapetana?

“Marko je odigrao bitnu ulogu. Ulazio je u međulinijski prostor i asistirao. Nije zabio, ali imao je fenomenalnu šansu koju je morao zabiti. Pokazao je volju i želju te da je najbolji igrač Hajduka.”

Ako Hajduk prođe u play-off rundu Konferencijske lige, čekat će ga Silkeborg ili Jagiellonia. Trenutačno se čini da bi išao na predstavnika Poljske, koji je slavio u Danskoj (bilo je 1:0).

“Da, vjerojatno će tako biti odnosno da Jagiellonia prolazi. Radi se o ozbiljnom suparniku jer Poljaci puno ulažu u svoje prvenstvo, a kvaliteta natjecanja je sve veća. Mislim da će biti dosta teško, ali izgledi su 50-50. Prvo treba vidjeti kako će Hajduk proći u uzvratu pa onda razmišljati dalje.”

Hajduk dosta dugo nije bio u grupnoj fazi europskog natjecanja, odnosno već 15 godina. Po vama, može li ova sezona konačno biti uspješna što se osiguranja europske jeseni tiče?

“Sljedeća utakmica će pokazati jer nitko ne zna kako će sve skupa ispasti, ali u slučaju prolaza protiv Tirane ima priliku jer Jagiellonia nije momčad koja se ne može proći. To bi bilo odlično za Hajduk, ali i cijeli hrvatski nogomet jer bi dobili na koeficijentu. Vjerujem da će Rijeka izboriti najmanje Konferencijsku ligu te da ćemo imati Hajduk uz Rijeku i Dinamo u Europi. To bi bilo jako dobro i uživali bi u utakmicama.”

Prošli vikend krenula je nova sezona HNL-a. Vaš komentar na otvaranje?

“Nije bilo nikakvih iznenađenja u prvom kolu. Dinamo, Hajduk i Rijeka bili su favoriti te dobili svoje utakmice iako nikome od njih nije bilo lako. Možda su svi očekivali da će Varaždin pobijediti Goricu, ali moglo je otići na stranu Gorice. Bilo je zanimljivo, a utakmice su pružile veliki užitak. Isto tako bilo je golova i šansi te se nadam da će se nastaviti tako.”