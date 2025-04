Ferenčina za SK: Hajduk i Dinamo će na Poljudu odlučiti tko će biti prvak

HNL je polako ušao u samu završnicu. Ova sezona je neizvjesna, uzbudljiva i zanimljiva u sva tri segmenta (naslov, Europa i ostanak) te će se svakako pamtiti nakon što pred kraj svibnja službeno završi.

Roy Ferenčina je za Sport Klub analizirao ovo kolo, koje je jučer zaključeno. Inače, vrijedi istaknuti da je njegov brat Damir Zdenko kratko bio trener Lokomotive (vodio u ukupno pet utakmica te upisao dva remija i tri poraza). Sada je pomoćnik Mariju Cvitanoviću, koji je nedavno preuzeo ekipu.

Kako ste vidjeli još jedno kolo HNL-a (poraz Hajduka od Osijeka i pobjeda Dinama protiv Rijeke u derbiju)?

“Očekivao sam da će Dinamo dobiti Rijeku, koja je individualno najbolja ekipa. Bilo je vrijeme da se Dinamo pokrene, a u drugom dijelu utakmica je mogla otići na stranu Rijeke. Dinamo je pobijedio i to nije iznenađenje. S druge strane, Osijek se dignuo u zadnjih deset dana i ima dobru atmosferu. Mislim da je isključenje Roka Brajkovića bilo presudno pa je Osijek puno lakše odigrao do kraja i ostvario pobjedu.”

Četiri kola prije kraja borba za naslov je potpuno otvorena. Dinamo sa trećeg mjesta prati vodeći dvojac Rijeka-Hajduk, a razlika je samo jedan bod.

“Da, ali prednost je još uvijek na strani Rijeke i Hajduka jer imaju bod više te su bolji u međusobnim susretima sa Dinamom. Po meni, Dinamu jedino odgovara pobjeda u Splitu i to ga ostavlja u utrci za prvaka. Rijeka ima Goricu kod kuće i veliki je favorit, ali ove sezone događaju se iznenađenja tako da je sve moguće. Imaju još četiri utakmice do kraja pa će se u međusobnim ogledima vidjeti tko će biti bolji, uzeti bodove i osvojiti. Mislim da će trajati do zadnjeg kola.”

Spomenuli ste derbi između Hajduka i Dinama, koji se igra za vikend. Pobjednik će imati velike šanse za napad na titulu, iako je Hajduk međusobno bolji ove sezone (ima dvije pobjede i jedan remi).

“Da, ali Hajduk bi izbacio Dinamo iz utrke za prvaka ako dobije. Neriješeno ostavlja puno dvojbi tko će biti, a Hajduk je na neki način otpisan u slučaju da Dinamo slavi. Nakon Poljuda, Dinamo zadnje tri utakmice igra na Maksimiru i vjerojatno će ih riješiti u svoju korist. Po meni, strašno važna utakmica za obje momčadi.”

Bitka za četvrtu poziciju te plasman u Europu je i dalje otvorena. Slaven Belupo, kojeg ste nekada vodili u svojoj trenerskoj karijeri se još uvijek drži u toj zoni. Međutim, Varaždin i Istra ostali su blizu u bodovnom smislu te se sigurno neće predati.

“Da, bit će zanimljivo. Tri ekipe bore se za to te će biti puno borbe i neizvjesnosti. Sada je Slaven Belupo u prednosti jer ima bod više od Varaždina i tri boda ispred Istre, iako Varaždin i Istra dobro igraju. Bit će svega, ali ja sam navijač Slaven Belupa i volio bih da bude četvrti.”

Ostanak se sveo na Lokomotivu i Šibenik, iako momčad sa Kajzerice ima četiri boda prednosti (to nije puno, što znači da Šibenčani još uvijek mogu biti deveti i ujedno se spasiti od ispadanja). Osijek i Gorica praktički su riješili brige, iako matematički nisu skroz sigurni.

“Da, Šibenik se teoretski može spasiti. Međutim, teško će preskočiti Lokomotivu jer četiri kola prije kraja to su četiri boda i Lokomotiva je međusobno bolja. Mislim da će Lokomotiva ostati.”

Po vama, Šibenik bi nakon dvije godine i samo godinu dana nastupanja u eliti opet mogao ispasti u niži rang.

“To je moje mišljenje, ali ne znam što će biti. Lokomotiva ima bolji skor, a Šibenik bi trebao napraviti dobru seriju u zadnje četiri utakmice odnosno upisati barem dvije pobjede i jedan remi. Iako, vjerujem da će Lokomotiva osvojiti nešto u preostale četiri utakmice.”

Mislite li da su Osijek i Gorica sigurni oko ostanka?

“Mislim da jesu.”