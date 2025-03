Ferenčina za SK: Dinamu neće biti lako, a Jadranski derbi bi mogao dati odgovor

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Images

HNL polako ulazi u završnicu. Do kraja sezone ostalo je još 11 kola, a pred kraj svibnja igra se zadnje kolo i bude poznato tko će biti prvak, tko će sa četvrtog mjesta otići u Europu (ovisno kakva će biti situacija u Kupu, odnosno tko će osvojiti) te tko će napustiti društvo najboljih.

Roy Ferenčina, trener trećeligaša Kustošije je u razgovoru za Sport klub komentirao još jedno prvenstveno kolo. Dotaknuo se poretka, derbija između Rijeke i Hajduka u idućem kolu, Dinama, bitke za Europu te za ostanak.

Kako ste vidjeli ovo odigrano kolo HNL-a (pobjede Hajduka i Dinama te remi Rijeke)?

“Svi smo očekivali da će sve tri momčadi dobiti jer se približava završnica prvenstva. Svaka utakmica je sada jako važna, ali u Rijeci dogodilo se iznenađenje s obzirom da su igrali prvi i zadnji na tablici. Očekivala se pobjeda Rijeke, ali potvrdilo se da je naša liga neizvjesna i da svatko može iznenaditi svakoga. Šibenik je iznenadio Rijeku, Hajduk je dobio Goricu teže nego što se očekivalo, a Dinamo je svladao Slaven Belupo iako je više od sat vremena imao igrača više.”

U poretku Hajduk je sada vodeći, a Rijeka je druga i prati ga sa bodom zaostatka. Dinamo sa trećeg mjesta gleda prema Hajduku i Rijeci. Za Hajdukom zaostaje šest, a za Rijekom pet bodova.

“Da, razlika je mala i to se može stići. Ima još utakmica do kraja i oni se međusobno još sastaju. Prošle sezone bila je nešto slična situacija pa je Dinamo završio prvi, ali mislim da je ove puno teže jer je Dinamo međusobno slabiji od Rijeke i Hajduka. Dinamu neće biti lako, ali sigurno će proigrati ako je kompletan i ako ima najjači igrački kadar. Ako će to biti prije, možda uđe u borbu za vrh. Ako će biti kasnije, bit će prekasno da se stigne bodovni zaostatak. Što se Rijeke i Hajduka tiče, oni su na bod razlike i u sljedećem kolu igraju derbi. Njihova međusobna utakmica možda će dati nekakav odgovor tko bi mogao biti u prednosti uoči završnih nekoliko utakmica.”

Spomenuli ste derbi između Rijeke i Hajduka. Dinamu bi nekako odgovaralo da završi neriješeno jer u slučaju pobjede nad Lokomotivom još malo bi smanjio bodovni zaostatak.

“Da, lako moguće da završi neodlučeno jer Rijeka i Hajduk su ravnopravni. Iako, Rijeka možda ima prednost zbog domaćeg terena, ali sve je moguće u toj utakmici.”

Po vama, može li Dinamo u takozvanom foto-finišu obraniti naslov prvaka s obzirom da je već ispao iz Kupa?

“Postoji mogućnost, ali je puno teže jer nema puno utakmica do kraja. Dinamo je međusobno loš od Rijeke i Hajduka, ali vidimo da Riječani i Splićani igraju sa dosta oscilacija. Po meni, Dinamo se diže nakon ove zadnje utakmice. Igrači poput Petkovića, Sučića i Mišića su nastupali te mislim da je najjači kada je kompletan. Međutim, tablica kroz cijelu ovu sezonu pokazuje da to nije bio slučaj s obzirom da je imao veliki hendikep neigranja tih glavnih igrača.”

Što se borbe za Europu tiče, četvrtu poziciju trenutačno drži Varaždin. Međutim, tu su Slaven Belupo, Lokomotiva, Osijek i Istra koji bodovno nisu daleko.

“Da, bit će neizvjesno u toj borbi. Stvarno ne znam tko bi bio u prednosti, ali Slaven Belupo igra jako dobro. Varaždin drži tu poziciju, iako se dosta oslabio kroz ovaj prijelazni rok. Lokomotiva ima neku konstantu i mislim da će se polako dignuti. Istra igra dobro u zadnje vrijeme i očekujem da bude neizvjesno do kraja. Osijek ima najveću igračku kvalitetu, ali to se ne prezentira na terenu. Izgubio je zadnjih pet utakmica i nalazi se u jako lošoj formi te mislim da bi trebao doći novi trener.”

Osim Europe, vodi se bitka za ostanak između Gorice i Šibenika. Iako su Goričani u prednosti, na neki način ne mogu mirno spavati jer ovih pet bodova prednosti nije puno da bi se moglo reći kako je utrka gotova i da će Šibenčani opet ispasti u drugoligaško društvo kao prije dvije godine.

“Gorica je u prednosti jer ima pet bodova više i mislim da ima kvalitetnu momčad te da se dobro pojačala. Održat će razliku do kraja prvenstva, a Šibenik će ispasti iako je iznenadio Rijeku. Tu će biti još utakmica u kojima će se uzeti neki bodovi, ali Gorica neće ispustiti razliku.”