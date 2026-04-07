Fenomenalna sezona za Belju, Dinamov as je među 10 najboljih napadača Europe

Nogomet 7. tra 2026
Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dion Drena Beljo igra odlično, pogotovo u drugom dijelu sezone.

U posljednje tri odigrane utakmice Beljo je zabio nevjerojatnih osam golova. Takav učinak donio mu je i mjesto među najboljim europskim napadačima u utrci za Zlatnu kopačku!

Naime, napadačima se svaki gol množi s koeficijentom 1,5 ili 2, ovisno o tome u kojoj ligi igraju. Koeficijent 2 rezerviran je samo za lige Petice tako da su se Beljina 22 ligaška gola pomnožila s 1,5 pri čemu je on došao do 33 boda u ukupnom poretku.

Dinamov napadač, pak, trenutačno zauzima 10. mjesto na tablici najboljih europskih strijelaca. Prvi je trenutačno Harry Kane i čini se da ga nitko neće prestići do kraja sezone, a cijelu listu pogledajte ispod.

  1. Harry Kane – 31 gol
  2. Kylian Mbappé – 23 gola
  3. Erling Haaland – 22 gola
  4. Vedat Muriqi – 19 golova
  5. Igor Thiago – 19 golova
  6. Luis Suárez – 24 gola
  7. Deniz Undav – 18 golova
  8. Paul Onuachu – 22 gola
  9. Ayase Ueda – 22 gola
  10. Dion Beljo – 22 gola

