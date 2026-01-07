Fener je još dužan Dinamu, evo zašto je to važno za dolazak Livakovića u Maksimir

Podijeli :

Maciej Rogowski via Guliver

Livaković je proveo nekoliko dana u Zagrebu, gdje je čekao rasplet pregovora i mogući dogovor o povratku u Dinamo, no kako se posao još nije zaključio, vratio se u Gironu u kojoj je i dalje službeno na posudbi.

Cijela priča oko Dominika Livakovića i Dinama mogla bi napokon dobiti rasplet, a pojavila se nova dimenzija priče u kojoj sudjeluju Dinamo, Fenerbahče i Girona.

Naime, Fenerbahče prema ugovoru još duguje Dinamu jednu ratu za Livakovićev transfer koji je ukupno iznosio oko sedam milijuna eura, uz moguće bonuse. Kako doznaje Germanijak, posljednja rata, u iznosu od 1,5 milijuna eura, trebala bi sjesti na račun Dinama u ožujku.

U Maksimiru računaju da bi se taj iznos mogao iskoristiti za smanjenje Fenerbahčeovih financijskih zahtjeva. U Turskoj su navodno spremni pustiti Livakovića, ali ne bez odštete.

Fenerbahče navodno očekuje ponudu za Livakovića koja bi uključivala opciju otkupa na ljeto, a govori se o iznosu između 2,5 i tri milijuna eura. Kada se u tu računicu uključi preostala rata od 1,5 milijuna, potencijalni povratak Livakovića u transferu u Dinamo ne djeluje nedostižno.