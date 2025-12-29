Fabrizio Romano otkrio: Premierligaš već ove zime želi dovesti hajdukovca

Podijeli :

Curtis Wong SPP via Guliver Images

Najpoznatiji svjetski stručnjak za nogometne transfere Fabrizio Romano donosi vijest da je engleski premierligaš Wolverhampton zainteresiran za Hajdukova Niku Sigura.

Kao jedan od glavnih eksponata Hajdukove svlačionice za skori transfer, ali i kao reprezentativac Kanade, Niko Sigur privlači dosta pažnje.

Procijenjen na četiri milijuna eura po Transfermarktu, Sigur (22) je navodno želja engleskog premierligaša Wolverhamptona, donosi Fabrizio Romano.

“Wolvesi su jedni od nekolicine klubova iz top 5 liga zainteresiranih za Sigura u siječanjskom prijelaznom roku, uoči Svjetskog prvenstva”, piše Romano.

🚨🟠⚫️ Wolves interested in 22 year old Canada international and Hajduk Split defensive midfielder Niko Sigur. Wolves are one of few top 5 league clubs interested in Sigur in January window ahead of the World Cup. pic.twitter.com/LsTNVBHNou — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2025

Wolverhampton je ove sezone daleko najlošija momčad Premier lige. Drži posljednje mjesto sa samo dva osvojena boda iz 18 kola i objektivno će teško izbjeći ispadanje u Championship. Spas im već sada bježi velikih 16 bodova.

Svejedno, transfer u taj klub Siguru bi svakako bio iskorak. No, po svemu sudeći Wolvesi nisu jedini zainteresirani za usluge kanadskog reprezentativca.