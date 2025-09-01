Evo tko bi trebao postati novi trener Rijeke

Podijeli :

xIgorxKupljenikx by Guliver

Radomir Đalović više nije trener aktualnog prvaka Hrvatske, Rijeke.

Nekadašnji napadač Bijelih, potom pomoćni trener, a od početka prošle sezone i prvi čovjek stručnog stožera, zaključio je svoju epizodu na klupi Rijeke nakon 52 utakmice u nešto više od godinu dana.

U tom je razdoblju Rijeka po drugi put u klupskoj povijesti osvojila naslov prvaka, kojem je dodala i trofej pobjednika Hrvatskog kupa, te osigurala plasman u skupine Konferencijske lige.

Kao glavni trener Rijeke, Đalović je momčad vodio u 52 susreta, ostvarivši 23 pobjede, 15 remija i 14 poraza.

Sport Klub je prvi doznao da je jedan od kandidata, a sada je i izgledno da će Đalovića na klupi zamijeniti Španjolac Victor Sanchez, trener koji je prošle godine s Olimpijom ponizio Riječane u Stožicama (5:0).

Sanchez je u Olimpiji proveo godinu dana, osvojio naslov prvaka i klub odveo do nokaut faze Konferencijske lige, gdje su ispali od Borca iz Banje Luke.