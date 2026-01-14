Evo što je u pozadini Svetinine ostavke

Podijeli :

HNS

Izvršni odbor je trajao kao akademska četvrt. Previše je upletenih interesa, tako da su se Kustić i Svetina ipak dogovorili. No, ne i trajno rastali...

Vijest se proširila munjevito samo pola sata prije zakazane sjednice Izvršnog odbora u zagrebačkom hotelu Hilton gdje je sjedište HNS-a. Svetina je odlučio otići, ali je to učinio dobro pripremljen.

Svetina: Ne želim ukaljati HNS-ov i svoj ugled

Priopćenje koje je objavio HNS, a okupljenim novinarima prepričao glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak, vidjelo se odmah je lijepo umiveno. Bez povišenih tonova, bez stresa, bez najave da će se boriti ‘do posljednjeg daha’, kako su nam lažnjake prodavali dobro obaviješteni izvori. Sinoć smo doznali i da postoji ‘kvaka’, koju smo spomenuli u ovom tekstu.

A to je da će Svetina će ostati raditi u savezu. Naime, kako JL doznaje HNS mu pravno utemeljeno ne može dati otkaz jer nije napravio pravni prekršaj, nego (samo) etički. A otkaz bi savez stajao 300.000 eura, prema ugovoru!

Zato je rješenje nova sistematizacija posla, prema kojoj će ga smjestiti na neko drugo radno mjesto.