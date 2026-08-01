Evo na što se Kek požalio uoči starta HNL-a

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HNK Rijeka

Nogometaši Rijeke u nedjelju otvaraju novu sezonu Hrvatske nogometne lige domaćim ogledom protiv Rudeša na Rujevici (21 sat), u posljednjem susretu 1. kola.

Riječani u prvenstveni start ulaze u dobroj formi – iza njih su dvije minimalne pobjede protiv sjevernoirskog Derry Cityja i osiguran prolazak u 3. pretkolo Konferencijske lige.

Kek nakon slavlja Rijeke: ‘Bit ćemo bolji s vremenom’ Evo kada Dinamo, Hajduk i Rijeka igraju europske utakmice

Za trofejnog slovenskog stručnjaka Matjaža Keka ovo će ujedno biti povratak na klupsku klupu u prvenstvenom dvoboju HNL-a nakon točno 2857 dana.

Zadovoljstvo zbog prolaska u Europi i dobar ulazak u natjecateljski ritam Kek ne skriva, no ističe kako je prvenstvo dugotrajna utrka u kojoj je fokus na svakoj sljedećoj prepreci.

“Svaka pobjeda je dobra, nosi ti sigurnost i samopouzdanje za mladu momčad kao što smo mi. Iz te dvije utakmice možemo izvući samo pozitivne stvari. Prvenstvo je maraton od 36 kola, ali treba biti koncentriran od početka i s dozom poštovanja prema svakom protivniku”, rekao je Kek.

Slovenski strateg osvrnuo se na novog prvenstvenog suparnika, a požalio se i na izazovne vremenske uvjete i prilagodbu momčadi nakon povratka s europskog gostovanja.

“Jasno je da Rudeš ušao s puno ambicija, doveli su puno novih igrača. Pogledali smo utakmice koje smo mogli, mislim da će igrači imati dovoljno informacija. Najbitnije je da se dobro rekuperiramo, nije lagano se vratiti s plus 15 stupnjeva na plus 35, ali igrati Europu je privilegij. Moramo se koncentrirati na Rudeš koji je protivnik koji će tražiti svoju priliku na Rujevici. Za očekivati je da ćemo u nekom periodu mi biti ti koji će dominirati u posjedu, ali moramo biti konkretniji i agresivniji u zadnjoj trećini”, dodao je trener Rijeke.

Govoreći o cjelokupnim očekivanjima od nove sezone HNL-a, Kek naglašava da su rane službene utakmice prednost, ali da pravo stanje tek slijedi.

“Sve više manje ostaje isto, mi koji smo počeli ranije s Europom možda smo i u prednosti jer smo odigrali službene utakmice, ali vrlo brzo će se pokazati kako stoje stvari. Rosteri većina ekipa nisu gotovi, bit će dolazaka i odlazaka, fokusiramo se na sebe i imamo veliko poštovanje prema svakom suparniku”, zaključio je Kek.