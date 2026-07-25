Evo koliko je sportski direktor Hajduka platio dres s greškom

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Tom Dubravec CROPIX Split CROATIA via Guliver

Nesvakidašnja i lijepa priča stiže s Poljuda. Majica s pogrešno otisnutim imenom Hajdukovog pojačanja pretvorena je u hvale vrijednu humanitarnu akciju, a glavnu ulogu u cijeloj priči preuzeo je novi sportski direktor splitskog kluba, Robert Graf.

Tijekom prijateljskog ogleda protiv Žiline na Poljudu, ovoljetno pojačanje Bijelih, Brazilac Dalisson, na terenu se pojavio u dresu s pogrešno otisnutim imenom – umjesto “Dalisson”, na leđima je stajalo “Dallison”. Unatoč grafičkom propustu, Brazilac je u tom susretu postigao pogodak, a u klubu su ubrzo odlučili pogrešku iskoristiti na najbolji mogući način.

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Splitski klub dres je stavio na dobrotvornu aukciju uz poruku: “Krivo ime, pravi igrač. Ovo nije bio plan, ali… Dalisson ili Dallison, jedno je sigurno — ovaj dres bit će unikatan.”

Najizdašniju ponudu ponudio je upravo Robert Graf, poljski stručnjak koji je ove godine preuzeo funkciju sportskog директора na Poljudu. Graf je za unikatni eksponat izdvojio 1120 eura, a cjelokupan iznos u stopostotnom omjeru uplaćen je udruzi Bilo srce — zajedničkoj humanitarnoj inicijativi HNK Hajduk, KNH Torcida i udruge Naš Hajduk, koja pomaže osobama slabijeg imovinskog stanja, djeci bez roditeljske skrbi te najranjivijim skupinama društva.