Evo koliko bi Hajduk mogao zaraditi na transferu Mlačića u Inter

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk bi mogao dobro zaraditi na ovom transferu.

Kako piše talijanski Tuttosport, Hajdukovi predstavnici bili su na sastanku u Milanu s ljudima iz Intera koji želi uzeti Branimira Mlačića Marseilleu i Liverpoolu.

Talijani pišu da bi Hajduk za Mlačića mogao dobiti pet milijuna eura i taj posao bit će dogovoren u zimskom prijelaznom roku. Jedino je pitanje hoće li Inter odmah uzeti Mlačića ili ga ostaviti u Hajduku do kraja sezone. Index piše da bi Hajduk od transfera trebao zaraditi između 4,5 i 5 milijuna eura fiksno plus bonusi s kojima transfer može narasti na 8 milijuna eura. Nije poznato hoće li Hajduk imati postotak od budućeg transfera.