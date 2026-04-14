Evo kolike kazne zbog ponašanja navijača nakon ovog kola plaćaju Hajduk i Dinamo

Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 28. kolo HNL-a.

Dinamo – Osijek (4. travnja 2026.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 6.800 eura

Istra 1961 – Hajduk (7. travnja 2026.)

Istra 1961

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 1.500 eura

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 2.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 5.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 7.000 eura

Varaždin – Gorica (3. travnja 2026.)

Varaždin

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 4.000 eura