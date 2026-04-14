Evo kolike kazne zbog ponašanja navijača nakon ovog kola plaćaju Hajduk i Dinamo

Nogomet 14. tra 2026
Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 28. kolo HNL-a.

Dinamo – Osijek (4. travnja 2026.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 6.800 eura

Istra 1961 – Hajduk (7. travnja 2026.)
Istra 1961
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 1.500 eura

Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 2.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 5.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 7.000 eura

Varaždin – Gorica (3. travnja 2026.)

Varaždin
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 4.000 eura

