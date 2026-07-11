Evo kako se Soldo oprostio od Dinama: ‘Najteži rastanak’

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xRazvanxPasarica via Guliver

Nakon što je Dinamo službeno potvrdio njegov transfer u češku Sigmu Olomouc, Marko Soldo (22) oglasio se na društvenim mrežama.

Mladi veznjak poslao je emotivnu poruku navijačima i klubu u koji je stigao u tinejdžerskim danima iz Širokog Brijega.

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“Definitivno najteži rastanak do sada. Klub koji mi je dao vjetar u leđa kao djetetu i otvorio put ka seniorskom nogometu. Hvala svima koji su bili dio ove priče. Dinamo će zauvijek ostati dio mene. Vjerujem da ćemo se sresti opet jednom”, napisao je na Instagramu.

Soldo napušta Maksimir nakon sezone u kojoj je skupio 33 nastupa uz tri postignuta pogotka, a karijeru nastavlja u češkom prvoligašu koji je za njega, nagađa se, platio odštetu u iznosu od oko dva milijuna eura.