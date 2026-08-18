Evo kako je Džeko reagirao nakon što je Hadžikadunić potpisao za Hajduk

Podijeli :

Robert Matić, Ante Roca / HNK Hajduk

Netko je, ipak, za Džeku pripremio drugačiji specijalitet pa mu je poručio: „Jarane, tebi ćemo ćevape.“

Dennis Hadžikadunić novi je igrač Hajduka. Bosanskohercegovački reprezentativac stigao je na Poljud kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Rostovom te je s Bijelima potpisao suradnju do ljeta 2028. godine.

Na taj se način splitski klub poigrao dobro poznatom raspravom o tome što se zapravo može nazvati burekom, a reakcija jednog Bosanca bila je upravo ono što su mnogi očekivali.

Objava Hajduka privukla je velik broj komentara, a među onima koji su se oglasili bio je i Edin Džeko, dugogodišnji kapetan i jedan od najpoznatijih reprezentativaca Bosne i Hercegovine.

Džeko je u komentarima ostavio tri emotikona koji predstavljaju smijeh, pljesak i oduševljenje, jasno pokazavši da ga je predstavljanje Hadžikadunića nasmijalo i zabavilo.