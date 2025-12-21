Evo kako analitičari vide Dinamove i Hajdukove šanse za naslov

Podijeli :

Odigravanjem utakmica 18. kola SuperSport HNL-a zaključen je prvi dio prvenstvene sezone. Nakon polovice odigranih kola, Dinamo odlazi na zimsku stanku kao vodeća momčad ljestvice, s jednim bodom prednosti ispred Hajduka.

U posljednjem kolu prije pauze Dinamo je u subotu svladao Lokomotivu rezultatom 2:0, dok je Hajduk večeras bio bolji od Vukovara s 2:1. Analitička platforma FootballMeetsData potom je osvježila svoje projekcije i objavila nove izglede za osvajanje naslova prvaka.

Prema tim procjenama, Dinamo trenutačno ima čak 76 posto šansi za titulu, Hajduk 23 posto, dok su mogućnosti svih ostalih klubova svedene na tek jedan posto. Nakon odigranog posljednjeg kola, Dinamovi izgledi dodatno su porasli za 0,9 posto.