Ercegu Vječni derbi na Poljudu, Kolariću 'hlađenje'

Nogomet 5. ožu 202613:38
Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver Image

Objavljene su sudačke delegacije za predstojeće 25. kolo SuperSport HNL-a. Najviše pažnje privlači nedjeljni derbi na Poljudu između Hajduka i Dinama, koji će voditi Mateo Erceg iz Benkovca. Patrik Kolarić, koji je dijelio pravdu u Jadranskom derbiju Kupa, ovaj put nije delegiran ni za jedan susret.

Istra 1961Osijek (Petak, 6.3.2026. u 18:00h) suci: Duje Strukan (Split), Alen Jakšić (Split), Vice Vidović (Solin), Filip Dragašević (Zagreb), VAR Fran Jović (Zagreb), AVAR Dario Kulušić (Šibenik)

GoricaSlaven Belupo (Subota, 7.3.2026. u 15:00h) suci: Ivan Vukančić (Benkovac), Kruno Šarić (Županja), Marko Maloča (Zagreb), Ante Ćulina (Zagreb), VAR Ante Ćuljak (Zagreb), AVAR Anto Marić (Zagreb)

LokomotivaVaraždin (Subota, 7.3.2026. u 17:15h) suci: Antonio Melnjak (Rijeka), Ivan Mihalj (Velika Gorica), Patrik Krmar (Zaprešić), Ivana Martinčić (Križevci), VAR Ivan Bebek (Rijeka), AVAR Luka Pajić (Rijeka)

HajdukDinamo (Nedjelja, 8.3.2026. u 15:00h) suci: Mateo Erceg (Benkovac), Ivan Janić (Ilok), Kristijan Novosel (Valpovo), Patrik Pavlešić (Duga Resa), VAR Mario Zebec (Cestica), AVAR Goran Pataki (Đakovo)

Vukovar 1991Rijeka (Nedjelja, 8.3.2026. u 17:45h) suci: Igor Pajač (Sv Ivan Zelina), Luka Kurtović (Osijek), Filip Derd (Darda), Jakov Titlić (Potravlje), VAR Ante Ćuljak (Zagreb), AVAR Luka Pušić (Zagreb)

