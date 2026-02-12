Erceg na Maksimiru, Strukan sudi Rijeci, Čulina dijeli pravdu Osijeku i Hajduku

Poznate su sve službene osobe za 22. kolo domaćeg prvenstva.

Kolo će sutra otvoriti Slaven Belupo Lokomotiva, s početkom u 18 sati. Glavni sudac bit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese, dok će u VAR sobi biti Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca.

Subotnji program započinje susretom između Dinama Istre 1961 (15.00), a pravdu će na toj utakmici dijeliti Mateo Erceg iz Benkovca. Ivan Bebek iz Rijeke sjedit će u VAR-u.

Od 17.15 se na Rujevici sastaju se Rijeka Varaždin. Glavni sudac bit će Splićanin Duje Strukan, dok će uz VAR tehnologiju sve nadgledati njegov Ivan Matić iz Osijeka.

U nedjelju će od 15 sati krenuti Gorica Vukovar 1991. Utakmicu će voditi Patrik Kolarić iz Čakovca, a u VAR sobi bit će Mario Zebec iz Cestice.

Kolo će zaključiti Osijek Hajduk od 17.45, a na Opus Areni glavni sudac bit će Zagrepčanin Ante Čulina, a u VAR-sobi će glavni biti Ivan Vučković iz Zagreba.

