Englezi i Španjolci žele Belju, u Dinamu su bili i više nego jasni

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Stanusic via Guliver

Hoće li Dion Drena Beljo ovog ljeta napustiti Maksimir jedno je od pitanja koje posljednjih tjedana najviše zanima navijače Dinama.

Prema pisanju Sportskih novosti, u Dinamu su vrlo jasni.

“Beljo ostaje!”

Tako su u Maksimiru odgovorili na pitanje postoji li mogućnost da 24-godišnji napadač ode već tijekom ovog ljetnog prijelaznog roka. Beljin menadžer Srđan Lakić potvrdio je da za napadača Dinama postoje konkretni interesi.

“Za Belju je realna opcija Engleska. Tamo postoje klubovi koji mogu platiti njegovu cijenu. Nisu to Manchester City, Liverpool ili Arsenal, ali nekoliko premierligaških klubova ozbiljno ga prati. Ima interesa i iz Španjolske, gdje ga prate tri ili četiri kluba.”

Lakić ističe da Beljo nema razloga žuriti s odlaskom.

“Ne želimo pogriješiti u izboru kluba. Bolje je ne napraviti transfer nego otići u sredinu koja mu neće odgovarati. U Dinamu je napravio veliki iskorak i bilo bi pogrešno sada ugroziti njegov razvoj zbog prve dobre ponude.”

Beljo je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača Dinama u osvajanju dvostruke krune. U 48 utakmica zabio je 38 pogodaka i upisao šest asistencija, dok je s 31 golom bio uvjerljivo najbolji strijelac SuperSport HNL-a.