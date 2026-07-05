Egzodus u Osijeku: Osmorica napustila klub, uključujući bivšeg reprezentativca

Nakon katastrofalne sezone u kojoj je jedva izbjegao dno tablice, u Osijeku traje totalni remont.
Slavonski prvoligaš službeno je potvrdio odlazak čak osmorice igrača iz prošlosezonskog kadra, čime je nova uprava napravila ogroman rez u svlačionici prije početka priprema za sezonu 2026./2027.
U službenom priopćenju Osijeka potvrđeno je tko napušta klub:
“S krajem lipnja Borna Barišić, Renan Guedes i Kemal Ademi više nisu igrači Nogometnog kluba Osijek, a posudbe su istekle i Samuelu Akereu, Vladanu Bubanji, Davidu Čolini, Franu Karačiću i Toniu Tekliću. Svima želimo zahvaliti na doprinosu koji su dali za Bijelo-plave te poželjeti sreću u nastavku njihovih karijera.”
Najzvučniji odlazak je onaj bivšeg reprezentativca Borne Barišića (33), koji nakon deset odigranih utakmica napušta klub po isteku ugovora. Uprava je ujedno raskinula ugovor i sa švicarskim napadačem Kemalom Ademijem (31), koji nije igrao od travnja 2025., a bio je golem teret za klupski proračun s plaćom od 350 tisuća eura. Uz njih, klub je napustio Renan Guedes, dok su posudbe istekle DaviduČolini,VladanuBubanji, Franu Karačiću, Toniu Tekliću i Samuelu Akereu.
Ovaj masovni egzodus logična je posljedica teške sezone u kojoj je Osijek završio na pretposljednjem mjestu HNL-a, promijenio tri trenera te prošao kroz smjenu klupskog vodstva. U novu natjecateljsku godinu klub kreće s potpuno novom vizijom pod vodstvom trenera Federica Bessonea i sportskog direktora Kennetha Zandvlieta.
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