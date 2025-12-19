Edgar Gonzalez odlazi iz Hajduka

Podijeli :

xMatrixxImages/ArmandoxBabanix via Guliver Image

Odlazak Gonzáleza neće se pamtiti po sportskom doprinosu, već kao još jedan primjer transfera koji je trebao biti pojačanje, a završio je kao kratka i neuspješna epizoda.

Epizoda Edgara Gonzáleza u Hajduku završava prije nego što je zapravo i počela. Španjolski stoper napušta Poljud već na polusezoni, iako je trebao ostati do kraja prvenstva, što je još jedan u nizu transfera koji otvara pitanje sportskog planiranja u Splitu.

González neće biti ni u zapisniku za utakmicu protiv Vukovara, a razlaz je postao logičan ishod obostranog nezadovoljstva. Igrač se nije uklopio, Hajduk od njega nije dobio očekivanu razinu sigurnosti, a ozljeda je samo ubrzala odluku o prijevremenom prekidu posudbe.

U osam nastupa, od kojih je šest započeo od prve minute, González nije ostavio dojam stopera koji donosi stabilnost obrani. Doveden kao igrač s ozbiljnim iskustvom iz La Lige i La Lige 2, trebao je biti pojačanje “za sada”, no vrlo brzo se pokazalo da je riječ o još jednom privremenom rješenju bez dugoročnog učinka.

Posebno je indikativno to što je riječ o igraču koji je prije samo dvije godine vrijedio 10 milijuna eura, a danas prema Transfermarktu vrijedi pet puta manje. Takav pad vrijednosti često nije slučajan, a Hajduk se ponovno našao u ulozi kluba koji pokušava oživjeti karijeru igrača u silaznoj putanji.

