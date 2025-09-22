Dvostruki strijelac Vukovara: ‘Sretan sam zbog dečkiju koji rade i pate’

Podijeli :

FB HNK Vukovar 1991

U dvoboju 7. kola HNL-a Vukovar 91 je u Vinkovcima svladao prvaka Rijeku s 3-2 i ubilježio povijesnu, prvu pobjedu u elitnom društvu.

Strijelci su za Rijeku bili Toni Fruk (17pen) i Ante Oreč (43), dok su za Vukovar zabili Jakov Puljić (20, 56) i Robin Gonzalez (68pen).

Važnu je pobjedu komentirao Jakov Puljić.

“Sretan sam zbog ovih dečki koji rade i pate. Dosad nismo ostvarili pobjedu, ali možda je stigla u najbolje vrijeme. Bit će poticaj za dalje“, rekao je Puljić.

“Drago mi je što dobro igram. Došao sam ovamo kako bih se vratio u hrvatski nogomet i uživao. Nadam se da će tako biti i dalje”.

Puljić je posljednjih pet godina proveo je u inozemstvu. Iz Rijeke je 2020. prešao u poljsku Jagielloniju zaigrao za mađarsku Puškaš Akademiju. Tamo je u 73 nastupa zabio 14 golova te devet puta asistirao.